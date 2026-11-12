Клерк продолжает акцию 11.11: выберите свой курс

На распродаже 11.11 «Клерк» предлагает две программы профессиональной переподготовки для бухгалтеров и финансовых специалистов. Расскажем, что вас ждет на каждом курсе, и почему стоит приобрести новые знания именно сейчас.

Профессия «Главный бухгалтер» — 60 000 ₽ вместо 75 000 ₽. Экономия — 15 000 ₽ .

Налоговый консультант — 65 000 ₽ вместо 90 000 ₽. Экономия — 25 000 ₽.

Программы помогут расширить профессиональные компетенции и подготовиться к новым задачам. Рассказываем, кому подойдет каждый курс.

Профессия «Главный бухгалтер»: чтобы уверенно управлять учетом компании

Курс подойдет бухгалтерам, которые хотят перейти на должность главного бухгалтера, расширить круг обязанностей или систематизировать знания по всем участкам учета.

Обучение поможет разобраться в организации бухгалтерского и налогового учета, подготовке отчетности, кадровых вопросах, расчете зарплаты и взаимодействии с ФНС.

После обучения вы сможете увереннее:

Организовывать учет компании целиком, а не только вести отдельный участок.

Контролировать бухгалтерскую и налоговую отчетность.

Разбираться в налогах и сложных учетных операциях.

Использовать 1С для решения повседневных рабочих задач.

Подходить к обязанностям главного бухгалтера с комплексным пониманием процессов.

Стоимость курса по акции — 60 000 рублей вместо 75 000. Экономия — 15 000 рублей.

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«Налоговый консультант»: чтобы профессионально решать налоговые вопросы бизнеса

Курс подойдет бухгалтерам, финансовым специалистам и тем, кто хочет специализироваться на налогообложении и консультировании предпринимателей и компаний.

Обучение поможет научиться оценивать налоговые риски, находить законные способы налоговой оптимизации, работать с требованиями ФНС и сопровождать налоговые проверки.

После обучения вы сможете увереннее:

Анализировать налоговые риски и последствия сделок.

Находить законные способы снижения налоговой нагрузки.

Готовить обоснованные ответы на требования ФНС.

Сопровождать налоговые проверки и оспаривать решения налоговых органов.

Консультировать бизнес по сложным вопросам налогообложения.

Стоимость курса по акции — 65 000 рублей вместо 90 000. Экономия — 25 000 рублей.

Посмотреть «Налоговый консультант»

Какой курс выбрать?

Обе программы предусматривают профессиональную переподготовку и выдачу диплома по итогам обучения.

Специальные цены действуют до 23:59 15 ноября 2026 года по московскому времени.

Не откладывайте профессиональное развитие на потом: выберите программу и используйте возможность сэкономить до 25 000 ₽ на обучении.

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