Клерк продолжает акцию 11.11: выберите свой курс
На распродаже 11.11 «Клерк» предлагает две программы профессиональной переподготовки для бухгалтеров и финансовых специалистов. Расскажем, что вас ждет на каждом курсе, и почему стоит приобрести новые знания именно сейчас.
Профессия «Главный бухгалтер» — 60 000 ₽ вместо 75 000 ₽. Экономия — 15 000 ₽.
Налоговый консультант — 65 000 ₽ вместо 90 000 ₽. Экономия — 25 000 ₽.
Программы помогут расширить профессиональные компетенции и подготовиться к новым задачам. Рассказываем, кому подойдет каждый курс.
Профессия «Главный бухгалтер»: чтобы уверенно управлять учетом компании
Курс подойдет бухгалтерам, которые хотят перейти на должность главного бухгалтера, расширить круг обязанностей или систематизировать знания по всем участкам учета.
Обучение поможет разобраться в организации бухгалтерского и налогового учета, подготовке отчетности, кадровых вопросах, расчете зарплаты и взаимодействии с ФНС.
После обучения вы сможете увереннее:
Организовывать учет компании целиком, а не только вести отдельный участок.
Контролировать бухгалтерскую и налоговую отчетность.
Разбираться в налогах и сложных учетных операциях.
Использовать 1С для решения повседневных рабочих задач.
Подходить к обязанностям главного бухгалтера с комплексным пониманием процессов.
Стоимость курса по акции — 60 000 рублей вместо 75 000. Экономия — 15 000 рублей.
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«Налоговый консультант»: чтобы профессионально решать налоговые вопросы бизнеса
Курс подойдет бухгалтерам, финансовым специалистам и тем, кто хочет специализироваться на налогообложении и консультировании предпринимателей и компаний.
Обучение поможет научиться оценивать налоговые риски, находить законные способы налоговой оптимизации, работать с требованиями ФНС и сопровождать налоговые проверки.
После обучения вы сможете увереннее:
Анализировать налоговые риски и последствия сделок.
Находить законные способы снижения налоговой нагрузки.
Готовить обоснованные ответы на требования ФНС.
Сопровождать налоговые проверки и оспаривать решения налоговых органов.
Консультировать бизнес по сложным вопросам налогообложения.
Стоимость курса по акции — 65 000 рублей вместо 90 000. Экономия — 25 000 рублей.
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Какой курс выбрать?
Освоить профессию главного бухгалтера за 60 000 ₽ — комплексная программа по бухгалтерскому учету, налогам и отчетности.
Освоить налоговое консультирование за 65 000 ₽ — обучение анализу налоговых рисков, работе с ФНС и консультированию бизнеса.
Обе программы предусматривают профессиональную переподготовку и выдачу диплома по итогам обучения.
Специальные цены действуют до 23:59 15 ноября 2026 года по московскому времени.
Не откладывайте профессиональное развитие на потом: выберите программу и используйте возможность сэкономить до 25 000 ₽ на обучении.