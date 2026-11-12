Минцифры призвало российские дата-центры уходить под землю вместо переезда за границу

Российским центрам обработки данных (ЦОД) стоит выбирать участки для размещения под землей вместо переезда за границу. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на CNews Forum.

«Понятно, что нужно закапываться. Выбирая между двумя историями — переезд за границу или уход под землю, конечно мы [за то], чтобы они уходили под землю, а не релоцировались», — сказал министр.

По словам Шадаева, Минцифры уже призывает компании размещать дата-центры под землей.

Ранее «Яндекс» сообщил о потере 2,8% данных Yandex Cloud после атак на центры обработки данных.