ЦБ протестирует платежи цифровыми рублями без интернета в 2027 году

Банк России планирует в 2027 году протестировать платежи цифровыми рублями без доступа к интернету и связи. Кроме того, регулятор готовится к эксперименту с начислением процентов на счета в цифровых рублях.

Банк России совместно с банками работает над расширением возможностей цифрового рубля. В 2027 году регулятор намерен опробовать платежи без интернета и связи, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Мы сейчас с банками работаем над тем, чтобы дать возможность предоставлять разные услуги востребованные, собираемся разные сервисы расширять, и есть целый план, какие сервисы будут расширены», — сказала Набиуллина.

Еще одно направление работы — начисление процентов на счета в цифровых рублях. По словам главы ЦБ, регулятор готовится к соответствующему эксперименту.

Сроки его проведения и условия начисления процентов Набиуллина не уточнила.