Соцфонд назвал даты и размеры индексации страховых пенсий в 2027 году

Страховые пенсии в 2027 году планируют проиндексировать дважды — с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%. Средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров вырастет на 2,4 тыс. рублей и достигнет 30,2 тыс. рублей в месяц.

В 2027 году страховые пенсии планируют повысить в два этапа. С 1 февраля индексация составит 6,8% с учетом роста цен за предыдущий год, а с 1 апреля — 3,3% в соответствии с ростом доходов Социального фонда. Такие параметры предусмотрены проектом бюджета Социального фонда на 2027 год.

Индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на 2,4 тыс. рублей и составит 30,2 тыс. рублей в месяц.

После февральской индексации также вырастут:

фиксированная выплата к страховой пенсии — до 10,2 тыс. рублей ;

фиксированная выплата пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы — почти до 20,5 тыс. рублей;

надбавка по уходу за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами I группы — до 1,5 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, увеличатся надбавки за северный и сельский стаж, а также за содержание иждивенцев.

С 1 апреля 2027 года также запланирована индексация пенсий по государственному обеспечению, в том числе социальных пенсий. Работающим пенсионерам с 1 августа дополнительно пересчитают выплаты с учетом страховых взносов, поступивших от работодателей.

Напомним, в 2026 году страховые пенсии проиндексировали с 1 января на 7,6%.