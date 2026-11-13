Стало известно, в каких отраслях открывается больше всего компаний

За девять месяцев 2026 года в России зарегистрировали 897,7 тыс. новых субъектов МСП. Больше всего открытия бизнеса превышают закрытия в ИТ, культуре, спорте, развлечениях и научно-технической сфере.

Количество новых малых и средних предприятий за девять месяцев 2026 года выросло на 2,4% год к году, сообщили в Корпорации МСП. За аналогичный период 2025 года зарегистрировали 876,8 тыс. субъектов МСП.

В целом число регистраций в секторе на 13% превысило число закрытий.

«В число лидеров входит IT, где за 9 месяцев 2026 года зарегистрировано в 1,8 раз больше МСП, чем закрылось. Далее идет деятельность в сфере культуры, спорта и развлечений — разница между открытием и ликвидацией бизнеса — в 1,7 раза», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В научно-технической деятельности открытия превысили закрытия в 1,6 раза.

Больше закрытий, чем регистраций, зафиксировали в сфере обеспечения электроэнергией: на одного нового предпринимателя приходится два закрытых. В деятельности домашних хозяйств как работодателей новых регистраций было на 30% меньше, чем закрытий, в торговле — на 20% меньше.

Из 897,7 тыс. новых субъектов МСП более 98 тыс. составили юридические лица, почти 800 тыс. — ИП. Годом ранее зарегистрировали 129 тыс. юрлиц и более 747 тыс. ИП.