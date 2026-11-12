На субсидирование экспортных кредитов направят более 250 млн рублей

Более 250 млн рублей выделят из резервного фонда Правительства на поддержку промышленного экспорта, следует из распоряжения от 3 ноября 2026 года № 3190-р. Документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Субсидии направят на кредиты предприятиям химической, лесной, металлургической и других отраслей, которые поставляют продукцию на внешние рынки. Эти компании реализуют корпоративные программы по повышению конкурентоспособности и увеличению производства товаров, востребованных в России и за рубежом.

Решение позволит предприятиям продолжить выпуск продукции для внутреннего рынка и экспорта, отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 12 ноября 2026 года. Организации также сохранят доступ к механизмам льготного кредитования.