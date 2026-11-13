На льготные кредиты аграриям направят более 48 млрд рублей

Средства позволят сохранить льготную ставку по 41,5 тыс. ранее выданных кредитов. Еще свыше 1,1 млрд рублей выделят на субсидирование займов для развития сельских территорий.

Более 48 млрд рублей дополнительно направят из резервного фонда правительства на поддержку льготного кредитования аграриев. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Финансирование сохранит льготные ставки по кредитам на производство и переработку сельхозпродукции, выпуск ветеринарных лекарств, кормовых и пищевых добавок, а также ферментных препаратов. Поддержка распространяется на краткосрочные и инвестиционные займы, выданные по госпрограмме развития сельского хозяйства.

«Рассчитываем, что принятое решение положительно скажется на развитии отрасли, сохранении рабочих мест в регионах и станет хорошей подготовкой к планированию будущей посевной кампании», — заявил Михаил Мишустин.

Еще свыше 1,1 млрд рублей пойдет на субсидирование ранее выданных льготных кредитов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Средства позволят поддержать более 18 тыс. займов на благоустройство домов, ремонт инженерных систем и кровли, подключение коммуникаций, строительство жилья и развитие сельской инфраструктуры.