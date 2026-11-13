Зумеры чаще миллениалов копят на финансовую подушку

Создание финансовой подушки входит в число главных целей накоплений у 19% работающих зумеров и 14% миллениалов. При этом представители обоих поколений примерно одинаково заинтересованы в покупке жилья и формировании капитала на будущее.

Почти каждый пятый работающий зумер (19%) назвал создание финансовой подушки одной из основных целей накоплений. Среди миллениалов этот показатель составил 14%. Такие результаты показало совместное исследование «Сбер страхования жизни» и сервиса «Работа.ру», передает ТАСС.

На покупку недвижимости или первоначальный взнос по ипотеке хотят накопить 19% зумеров и 20% миллениалов.

Среди других финансовых целей представители двух поколений назвали:

образование — 15% и 13% соответственно;

создание капитала на будущее или пенсию — 12% и 13%;

отпуск и путешествия — 10% и 9%;

открытие собственного бизнеса — 9% и 10%;

ремонт жилья — 8% и 6%.

Подходы к накоплениям у зумеров и миллениалов во многом совпадают. От 6% до 10% ежемесячного дохода откладывают 20% зумеров и 24% миллениалов. Еще 11% и 12% соответственно направляют в сбережения от 11% до 20% заработка.

Увеличить сумму накоплений планируют 20% зумеров и 19% миллениалов. При этом погашение кредитов и ипотеки остается одним из главных финансовых приоритетов — его выбрали 25% и 27% опрошенных соответственно.

«Интерес к формированию капитала есть у обоих поколений, причем речь идет не только о традиционных сбережениях. Так, 12% зумеров и 13% миллениалов планируют начать инвестировать», — отметил директор по инвестициям «Сбер страхования жизни» Александр Тихомиров.

Исследование проводилось в сентябре — октябре 2026 года. В опросе приняли участие 3 тыс. россиян старше 18 лет.