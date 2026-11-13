Набиуллина заявила, что российский финансовый рынок избавился от «детских болезней»

Российский финансовый рынок преодолел основные проблемы во взаимоотношениях с клиентами. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, с рынка ушли откровенно недобросовестные участники, а интересы клиентов стали выходить на первый план.

Российский финансовый рынок преодолел свои «детские болезни» в отношениях с клиентами. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Фокус на клиента».

По ее словам, с рынка ушли откровенно недобросовестные участники, а финансовые организации продолжают активно внедрять цифровые технологии.

«И одновременно стала пробивать себе дорогу совершенно новая культура рынка, долгосрочный взгляд, когда на первое место выходят интересы клиента», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что на фоне технологических изменений финансовому рынку важно сохранять внимание к потребностям человека.