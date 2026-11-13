Пять регионов получат свыше 380 млн рублей на спортивные объекты

Средства направят на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры. Субсидии получат Калмыкия, Архангельская, Вологодская, Орловская и Ярославская области.

Свыше 380 млн рублей дополнительно выделят из федерального бюджета пяти регионам, следует из распоряжений правительства. Документы от 5 ноября 2026 года № 3212-р и № 3213-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В Вологде на федеральные средства построят лыжную и роллерную трассу протяженностью 2,1 км. Ее будут использовать для круглогодичных тренировок сборных команд по лыжным гонкам и биатлону, а также для занятий массовым спортом.

В Северодвинске продолжится строительство спортивного комплекса с бассейном на стадионе «Север». Объект возводят опережающими темпами. Финансирование также направят на создание физкультурно-оздоровительных комплексов в Данилове Ярославской области, поселке Кромы Орловской области и городе Лагань в Калмыкии.

Работы проведут по федеральному проекту «Развитие физической культуры и массового спорта».