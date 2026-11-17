Перерасчет проведут, если льготу не учли при первоначальном расчете налога. Налоговый орган предварительно проверит основания для ее применения.

ФНС уточнила, как получить перерасчет имущественных налогов, если право на льготу возникло в течение года.

Имущественные налоги пересчитают с периода, в котором у налогоплательщика возникло право на льготу, сообщили в налоговой службе. Это правило применяется, если льгота ранее не была учтена при расчете налога.

Перед перерасчетом налоговый орган проверит наличие оснований для льготы. При их подтверждении сумму налога скорректируют за соответствующий период.