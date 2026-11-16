🚗 МВД уточнило, кому надо заменить права в ноябре 2026

Удостоверения, срок которых истек в ноябре 2023 года и был автоматически продлен, необходимо заменить в ноябре 2026 года.

Водительские удостоверения с первоначальным сроком действия до ноября 2023 года подлежат замене в ноябре 2026 года, сообщила пресс-служба МВД. Обязанность возникает, если владелец использовал автоматическое продление на три года.

Продление действовало на основании постановления правительства РФ № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ». Получать новое удостоверение в течение дополнительного трехлетнего срока таким водителям не требовалось.

В ноябре 2026 года права также должны заменить водители, у которых обычный срок действия удостоверения заканчивается в этом месяце. Таким образом, замена потребуется и после окончания автопродления, и при плановом истечении срока действия прав.