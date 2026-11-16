Пенсионеру пришел налог на имущество, хотя есть право на льготу — объяснение ФНС

Пенсионер получает льготу только на один объект недвижимости каждого вида

Пенсионеры освобождаются от налога на имущество физических лиц в отношении одной квартиры, одного жилого дома и одного гаража. Если в собственности находятся, например, две квартиры, за одну из них придется заплатить налог.

Такой ответ дали представители ФНС в рубрике ответов на частые вопросы.

Налог также могут начислить, если недвижимость не соответствует условиям льготы. В частности, освобождение не действует для объекта, который используется в предпринимательской деятельности.