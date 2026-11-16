Замена эскроу-счетам и целевые переводы на лекарства: смарт-контракты в цифровом рубле изменят сделки

О преимуществах цифрового рубля «Клерку» рассказал экономист, основатель Family Office D1 Capital Данила Ладнюк.

Он напомнил, что сейчас переводы между людьми в цифровых рублях бесплатны на любую сумму. Через СБП бесплатно можно перевести только 100 тысяч рублей в месяц, а с остального берут комиссию.

«Если вы регулярно отправляете крупные суммы родителям или детям, за год экономия получается ощутимая. Кроме того, кошелек открывается через приложение любого банка, где у вас есть счет, и не привязан к конкретному банку», — отметил Ладнюк.

Дальше смарт-контракты – то, чего у карт нет совсем. В цифровых рублях можно заранее задать условие, при котором деньги сами уйдут получателю. Сегодня в таких ситуациях люди пользуются эскроу-счетами или просто верят друг другу на слово. Например, деньги за подержанную машину уходят продавцу только после регистрации, подрядчик получает аванс после приемки этапа работ, а пожилые родители могут потратить перевод только на лекарства. Для таких задач у цифрового рубля своя ниша, где карте с ним не сравниться.

И наконец, целевые деньги: социальные выплаты, которые нельзя потратить на что попало, материнский капитал, гранты и субсидии. В таких выплатах государству как раз важно видеть, на что ушли деньги, отметил эксперт.

Возможность оплаты без интернета – самая интересная возможность цифрового рубля, и ни карта, ни СБП ее не повторят. Деньги заранее резервируются на телефоне и передаются напрямую с устройства на устройство, без связи с сервером. Но функция только обкатывается, и массово ею пользоваться пока нельзя.

Для жителей сел и отдаленных районов, для пассажиров в поезде или самолете и для тех, у кого регулярно отключают мобильную связь – это разница между «неудобно платить» и «платить вообще нечем». Таких людей в стране миллионы, напомнил Ладнюк.