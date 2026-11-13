ЦБ повысил прогнозную траекторию ключевой ставки на два года

Банк России по-прежнему ожидает возвращения инфляции к 4% в 2027 году. Однако риски выросли, поэтому регулятор скорректировал прогноз по ставке.

Траектория ключевой ставки на ближайшие два года пересмотрена вверх из-за увеличения инфляционных рисков, сообщил Банк России в своем Telegram-канале. Прогноз по возвращению инфляции к целевым 4% в 2027 году сохраняется.

«Риски для достижения целевого уровня инфляции увеличились. Именно эти обстоятельства потребовали скорректировать траекторию ключевой ставки вверх на горизонте двух ближайших лет», — пояснил регулятор.

После повреждения производственных мощностей и сокращения предложения топлива выросли инфляционные ожидания населения и бизнеса. Компании переносили дополнительные издержки в цены, поэтому устойчивая инфляция увеличилась до 5–6% в пересчете на год. В первом полугодии ЦБ оценивал ее в 4–5%.