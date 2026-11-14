Минфин поставил точку в споре о законности цифрового рубля

Цифровой рубль не считается новой валютой и не заменяет наличные и безналичные деньги. Его выпуск и обращение соответствуют Конституции РФ и гражданскому законодательству.

Оборот цифровых рублей имеет законные основания, сообщил Минфин в письме от 09.09.2026 № 05-09-11/79079. Правила их использования установлены Федеральным законом от 24.07.2023 № 340-ФЗ, а эмиссию и работу платформы цифрового рубля обеспечивает Банк России.

Внедрение цифрового рубля не противоречит статье 75 Конституции РФ и статье 140 ГК. Эти нормы устанавливают, что денежной единицей и законным платежным средством на территории России остается рубль.

Цифровой рубль представляет собой дополнительную форму российской валюты, которая сочетает свойства наличных и безналичных денег. Наличные, безналичные и цифровые рубли равноценны и выпускаются Банком России.

С 1 сентября 2026 года действует Федеральный закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ о расчетах цифровыми рублями. Организации, ИП и физлица могут открывать цифровые рублевые кошельки и использовать их для расчетов с контрагентами и бюджетом.