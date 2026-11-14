Путин снял судимость с блогера Лерчек

Валерию Чекалину освободили от назначенного судом наказания. Указ президента вступил в силу со дня подписания.

Президент Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Это следует из указа на официальном портале правовой информации. С нее также снята судимость.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 г. Гагаринским районным судом г. Москвы, сняв судимость», — сказано в документе.

Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов. Ей также назначили штраф 763 573 551 рубль, пятилетний испытательный срок и трехлетний запрет на продвижение своего бренда в интернете.

Чекалина проходит лечение от рака желудка четвертой стадии. Ранее суд отказал ей в разрешении выехать на лечение в Китай. Мосгорсуд признал приговор законным, после чего защита подала кассационную жалобу.