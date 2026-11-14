ЦБ может отложить снижение ключевой ставки до февраля 2027 года

Ставка может остаться на уровне 14% до февраля 2027 года. Регулятору нужно оценить последствия налоговых изменений.

Банк России, вероятно, не будет снижать ключевую ставку до февраля 2027 года, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин. Сейчас ставка составляет 14%.

«До февраля я лично не жду от Центрального банка никаких подарков для бизнеса в виде снижения ставки. Тем более что Центральный банк будет ссылаться на то, что им надо еще оценить последствия налоговых изменений», — сказал Шохин.

Предположение о паузе он связал с заявлениями председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной об оправданности текущего уровня ставки. На пленарном заседании Госдумы 12 ноября она сообщила, что период высоких ставок останется в России еще некоторое время. Высокий уровень ставки сохраняется уже три года.