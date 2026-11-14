Компаниям в собственности регионов разрешат выходить на IPO

Решение о продаже принадлежащих региону долей через биржу сможет принимать глава субъекта. Требования к ценным бумагам установит правительство.

Компании в собственности регионов смогут выходить на IPO и SPO, следует из законопроекта, который внесли в Госдуму. Для этого предлагается разрешить приватизацию региональных долей на организованных торгах.

Решение о такой приватизации сможет принимать глава региона. Правительство определит требования к ценным бумагам, которые можно будет продать через биржу.

Сейчас закон о приватизации запрещает продавать принадлежащие субъектам РФ доли в компаниях посредством организованных торгов. Законопроект снимает это ограничение.

Выход государственных компаний на биржу необходим для развития фондового рынка, заявлял в сентябре директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. По оценке ведомства, без таких размещений капитализацию фондового рынка не удастся увеличить до 66% ВВП к 2030 году.