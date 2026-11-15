«ЕвроТранс» попал под наблюдение из-за долга в 38 млн рублей

Владелец сети АЗС «Трасса» вступил в первую стадию банкротства. На фоне судебных споров все заправки компании остаются закрытыми, а счета арестованы.

Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве компании. В реестр кредиторов включили требования на 38 млн рублей.

Процедуру наблюдения ввели в ПАО «ЕвроТранс», сообщает «Интерфакс». Из общей суммы требований Сбербанка 36,6 млн рублей приходится на основной долг.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 24 мая 2027 года.

Ранее «ЕвроТранс» занимал второе место по продажам топлива среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Сейчас все 57 заправочных станций «Трасса» не работают, а счета компании арестованы.