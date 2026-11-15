Новогодний отдых в российских отелях подорожал почти до 15 тыс. рублей за ночь

Средняя стоимость ночи выросла на 6,1%, до 14,9 тыс. рублей с учетом дополнительных услуг. Доля зарубежных направлений увеличилась с 21% до 24%.

Количество бронирований российских гостиниц на период с 26 декабря 2026 года по 10 января 2027 года к середине ноября сократилось на 13% год к году, следует из данных Travelline. Наиболее заметное снижение среди 15 востребованных направлений зафиксировано в Краснодарском крае — на 22,8%, Калининградской области — на 18% и Подмосковье — на 10,7%.

Средняя стоимость забронированной ночи достигла 14,9 тыс. рублей, увеличившись за год на 6,1%. В Подмосковье показатель вырос на 17,2%, до 27 тыс. рублей, в Новосибирской области — на 16,3%, до 12,2 тыс. рублей, в Тюменской области — на 14,1%, до 18,4 тыс. рублей.

Спрос сдерживают снижение покупательной способности, закрытия аэропортов и конкуренция с зарубежными поездками, считают в туроператоре «Алеан». На юге России дополнительным фактором стала отмена массовых мероприятий из-за угроз атак БПЛА.

Внутренние направления формируют 76% бронирований на новогодние праздники против 79% годом ранее, подсчитал «Островок». Итоговый объем поездок станет понятен к середине декабря, поскольку глубина бронирования сокращается и многие туристы принимают решение ближе к датам заезда.