Сладости оказались самым популярным подарком на Новый год — сколько денег готовы на них потратить

Две трети опрошенных планируют уложиться в 10 тыс. рублей при покупке новогоднего подарка. Девять из десяти покупателей учитывают скидки при выборе подарков.

Средний бюджет россиян на новогодние подарки составит 11 тыс. рублей. До 3 тыс. рублей готовы потратить 17% респондентов, от 3 тыс. до 5 тыс. — 23%, от 5 тыс. до 10 тыс. — 26%.

Большинство участников опроса еще не приступили к покупкам. Идеи и варианты пока изучают 30% респондентов, ближе к Новому году подарки планируют приобрести 24%, а в ближайшее время — 20%. Один или несколько презентов уже купили 12% опрошенных: 15% женщин и 8% мужчин. Об этом сказано в исследовании Авито Товаров и Авито Рекламы.

Скидки учитывают девять из десяти покупателей. Специально не ждут акций, но готовы воспользоваться выгодным предложением 30% респондентов. Еще 20% целенаправленно выбирают распродажи, 21% благодаря скидкам могут купить больше подарков, а 16% — приобрести более дорогие варианты.

Чаще всего россияне собираются дарить сладости и шоколадные наборы — их выбрали 36% опрошенных. Новогодние сувениры предпочли 35%, средства для ухода за телом — 21%, подарочные сертификаты, чайные и кофейные наборы — по 20%. Самыми нежелательными подарками стали носки — их не хотели бы получить 29% респондентов, а также блокноты и другая канцелярия — 25%.