Маткапитал на второго ребенка впервые превысит 1 млн рублей в 2027 году

С 1 февраля 2027 года выплата составит 1 028 743,71 рубля, если семья ранее не оформляла маткапитал на первого ребенка. На первого ребенка выплатят 778 488,59 рубля.

Материнский капитал на второго ребенка впервые превысит 1 млн рублей с февраля 2027 года, сообщила председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Получателями выплаты станут порядка 1,9 млн семей.

«Больше четырех десятков видов социальных выплат проиндексируют в феврале 2027 года на 6,8%. Среди них — материнский семейный капитал», — сказала депутат.

В 2026 году маткапитал на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата на второго — 234 тыс. рублей, а полная выплата на второго — 963 тыс. рублей.

Средства на социальные выплаты предусмотрены в проектах федерального бюджета и бюджета Социального фонда на 2027 год и плановый период. Госдума планирует в ближайшее время рассмотреть бюджетный пакет во втором чтении.

Маткапитал можно направить на жилье и погашение ипотеки, образование, товары и услуги для детей с инвалидностью или пенсионные накопления матери. Семьи со среднедушевым доходом не выше двух региональных прожиточных минимумов могут получать ежемесячную выплату на ребенка до трех лет.