Хакерам хватает пяти дней, чтобы получить доступ к компании

Слабые места разной степени критичности обнаружили почти во всех протестированных ИТ-средах. Основными точками входа становятся доступные из интернета корпоративные сервисы.

Примерно в половине случаев злоумышленники могут проникнуть из интернета во внутреннюю сеть компании, рассказал руководитель группы по анализу защищенности мобильных и веб-приложений компании «Бастион» Максим Ромодин. В среднем для этого требуется от одного до пяти дней.

«Практически во всех ИТ-средах, где проводилось тестирование на проникновение, были выявлены слабые места разной степени критичности, которые злоумышленники могли использовать для атак», — сообщил Ромодин.

Хакеры атакуют CRM- и HR-системы, почту, служебные порталы и платформы для работы с клиентами. Они используют серверные ошибки, недостатки авторизации, слабые пароли и ранее скомпрометированные учетные данные.

После взлома одного сервиса атакующие могут закрепиться на сервере, собрать сведения о пользователях и продолжить продвижение по инфраструктуре. Это создает риск утечки данных, остановки ключевых систем и атак на клиентов и партнеров через цепочку подрядчиков.

Для защиты компаниям рекомендуют своевременно устранять известные уязвимости, отслеживать попадание данных сотрудников в базы утечек и проверять надежность паролей. Также необходимо регулярно проводить тестирование на проникновение, сегментировать внутреннюю сеть и предоставлять доступ к информации только в пределах должностных обязанностей.