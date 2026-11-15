Ипотека на частные дома может вырасти на треть в 2026 году

Объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2026 году может достичь 280 млрд рублей, что на треть больше показателя прошлого года. Такой прогноз озвучили в ВТБ.

По оценке ВТБ, одним из главных факторов восстановления рынка станет сохранение условий семейной ипотеки для частных домов. После обновления программы единая льготная ставка продолжает действовать для всех заемщиков независимо от региона проживания и количества детей.

Дополнительную поддержку рынку оказывает рост спроса на рыночные ипотечные программы. По данным аналитиков, сейчас на них приходится около 60% сделок в сегменте загородной недвижимости. В ВТБ считают, что эта тенденция будет способствовать дальнейшему развитию рынка ИЖС.

Еще одним драйвером называют развитие проектного финансирования подрядчиков через механизм эскроу-счетов. В банке сообщили, что до 70% ипотечных сделок на ИЖС уже проходят с использованием такого инструмента.

В ВТБ отметили, что рынок начинает восстанавливаться после резкого падения в 2025 году, когда продажи в сегменте сократились почти втрое. При этом до рекордных значений прошлых лет рынок пока не вернется.

Кроме того, интерес подрядчиков к работе с эскроу-счетами продолжает расти. За год объем соглашений на строительство частных домов увеличился в четыре раза и достиг 11,4 млрд рублей, а их количество превысило 900, что на 85% больше показателя годичной давности.