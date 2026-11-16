В 2027 году будет больше коротких рабочих недель, чем в 2026

В 2027 году число сокращенных рабочих недель увеличится до семи. Это на одну больше, чем запланировано в 2026 году.

Семь коротких рабочих недель предусмотрено в России в 2027 году, следует из производственного календаря.

Сокращенные недели будут в феврале — с 24 по 26-е, марте — с 9 по 12-е, мае — с 4 по 7-е и с 11 по 14-е, июне — с 15 по 18-е, ноябре — с 1 по 3-е, а также декабре — с 27 по 30-е.

В 2026 году было шесть коротких рабочих недель: пять четырехдневных и одна трехдневная. Последняя из них продлится с 28 по 30 декабря.

Узнайте больше про дни отдыха и работы, — смотрите производственный календарь от «Клерка».