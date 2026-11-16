Российскую сталь могут включить в критерии происхождения машин

Использование российской динамной стали планируют включить в критерии подтверждения происхождения ряда видов машин и оборудования.

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на заместителя директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрея Савельева. Требования установят в рамках постановления правительства № 719.

Спецсталь предполагается применять при производстве электромашин и электродвигателей, в том числе для электромобилей и гибридных автомобилей, а также энергетического генерирующего оборудования. За ее использование планируется значительно увеличить количество баллов, необходимых для признания продукции российской.

В дальнейшем аналогичные требования могут распространить на другие виды металлопродукции, включая нержавеющую сталь. Сейчас применение отечественных цельнокатаных колес уже обязательно для признания российской железнодорожной техники.

Динамная сталь используется в компонентах машин с вращающимся магнитным полем, включая электродвигатели и генераторы. В России ее производят «Северсталь» и НЛМК.