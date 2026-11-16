📺 RuStore станет обязательным для предустановки на Smart TV

Правительство утвердило постановление, которое позволяет предустанавливать российский магазин приложений на умные телевизоры. Перечень обязательных программ скорректируют на 2027 год.

RuStore включат в обязательную предустановку на телевизоры с функцией Smart TV, сообщили в Минцифры. Постановление правительства создает для этого правовую и техническую возможность.

«Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV», — пояснили в пресс-службе министерства.

Владельцы Smart TV не обязаны пользоваться RuStore после его предустановки. Использование магазина приложений останется добровольным.