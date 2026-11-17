Сейчас пенсионер теряет социальную доплату после официального трудоустройства. Инициатива касается тех, чья пенсия ниже регионального прожиточного минимума.

Социальную доплату к пенсии предложили сохранить после выхода пенсионера на работу, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Сейчас выплату прекращают при официальном трудоустройстве.

Государство назначает социальную доплату, если доход пенсионера ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Такую поддержку получают более 6 млн человек, уточнил Миронов.

«После официального выхода на работу они теряют эти деньги, и отчасти по этой причине трудятся нелегально», — пояснил политик.

«Справедливая Россия» предлагает сохранить работающим пенсионерам с низкими пенсиями доплату до уровня регионального прожиточного минимума.