В Магаданской области создадут ТОР «Колыма»

Потенциальные резиденты планируют вложить в проекты более 88 млрд рублей. На территории опережающего развития создадут свыше 2,2 тыс. рабочих мест.

Территорию опережающего развития «Колыма» создадут в Магаданской области, сообщило правительство России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В границы ТОР включат земельные участки Ольского, Северо-Эвенского и Ягоднинского муниципальных округов, а также Магадана. Их общая площадь составит около 159 тыс. га.

Потенциальные резиденты планируют создать пять предприятий по разведке и разработке месторождений медной руды. Также предусмотрено строительство дата-центра мощностью 150 МВт для размещения и обслуживания вычислительного оборудования клиентов и четырехзвездочного гостиничного комплекса на берегу бухты Нагаева в Магадане.

Общий объем заявленных инвестиций превысит 88 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 2,2 тыс. рабочих мест.