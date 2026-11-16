Кто сможет выйти на пенсию в 2027 году

В 2027 году ни одна новая возрастная группа не достигнет общеустановленного пенсионного возраста. Право на досрочную пенсию сохранится, а следующая группа сможет выйти на пенсию по общим правилам в 2028 году.

В 2027 году по переходному графику пенсионной реформы никто впервые не получит право на страховую пенсию по старости только по достижении общеустановленного возраста. Следующая возрастная группа — мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения — достигнет этого возраста в 2028 году.

В 2026 году пенсионного возраста достигают мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Им исполняется 64 года и 59 лет соответственно. В 2028 году переходный период завершится, и общеустановленный пенсионный возраст составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

В 2027 году оформить выплату смогут те, кто получит право на досрочную пенсию. При выполнении установленных условий это касается, например, педагогов, медиков, работников вредных производств, многодетных матерей и граждан со стажем работы на Крайнем Севере. Подать заявление в 2027 году смогут и те, у кого право на пенсию возникло раньше.

Для назначения страховой пенсии по старости нужно накопить не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.