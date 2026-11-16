Минцифры улучшит проверку возраста пользователей цифровых платформ
Возрастные ограничения будут проверять при регистрации пользователей. Право ограничивать доступ детей к контенту останется у родителей.
Механизм возрастной авторизации и верификации на цифровых платформах продолжат совершенствовать, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на Международном форуме омбудсменов.
«Мы и дальше будем совершенствовать механизм возрастной авторизации и верификации, когда на этапе регистрации на цифровых платформах будут проверяться возрастные ограничения», — сказал министр.
При этом родители сохранят право самостоятельно ограничивать доступ детей.
Позиция России ускорила введение возрастной верификации на игровой платформе Roblox, считает Шадаев. Платформа также ограничила доступ пользователей к играм в зависимости от их возраста.