Бизнес продолжает использовать искусственный интеллект в ИТ, аналитике и риск-менеджменте. Более широкое внедрение сдерживают риски безопасности и возможные финансовые потери.

Крупные компании и банки перешли к более осторожному внедрению ИИ, сообщила первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова на международном финтех-форуме Finobod в Ташкенте. По ее словам, перед запуском технологии необходимо многократно проверять и тестировать, поскольку негативный опыт может привести к финансовым потерям.

ИИ уже применяют в ИТ-разработке, ИТ-сопровождении, аналитике и риск-менеджменте. В этих областях технология доказала свою эффективность, а компании понимают, как управлять связанными с ней процессами.

«Но когда мы говорим о вопросах доступа через ИИ или через использование ИИ-агента со стороны компании и со стороны пользователя, о прямом взаимодействии агентов между собой, то здесь возникает вопрос безопасности, на который мы пока не ответили», — отметила Скоробогатова.

Еще одно ограничение — отсутствие платформы согласий, через которую клиенты могли бы управлять разрешениями на использование своих данных. Пользователям потребуется возможность определять, какие сведения передавать ИИ-агенту и для получения каких услуг его привлекать.