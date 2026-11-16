ФНС может завести черный список бизнеса за работу без кассы

ФНС может начать вести реестр нарушителей кассовых правил с 1 февраля 2027 года. Компаниям и ИП из реестра с 1 июня хотят запретить размещать предложения о продаже товаров и услуг на своих сайтах.

Компании и ИП, которых регулярно штрафуют за работу без кассы, предложили вносить в реестр ФНС с 1 февраля 2027 года. С 1 июня 2027 года такой бизнес не сможет предлагать товары и услуги на собственных сайтах и других интернет-ресурсах. За нарушение запрета сайты смогут блокировать.

Продажи через маркетплейсы и сервисы объявлений останутся доступны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта № 619-9.

В реестр предложили включать компании и ИП, которые в течение года после первого штрафа получили не менее трех штрафов за неприменение кассы. При этом число штрафов должно составлять не меньше одной пятой от количества касс.

Например, для сети с 20 кассами порог составит четыре штрафа. Если зарегистрированных касс нет, достаточно трех штрафов. Из реестра будут исключать через 90 дней, если за это время бизнес снова не привлекут к ответственности за работу без кассы.

Тем же законопроектом предлагают обязать банки передавать ФНС сведения о безналичных покупках в течение часа после оплаты. Для системно значимых банков это требование хотят ввести с 30 сентября 2027 года по карточным платежам.

С 1 января 2028 года часть компаний и ИП, которым сейчас разрешено работать без кассы, может потерять это освобождение на полгода, если сумма расчетов за месяц достигнет 1 млн рублей.

Поправки пока не приняты. Второе чтение в Госдуме запланировано на 19 ноября.