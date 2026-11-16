В пунктах выдачи Wildberries в регионах появятся точки помощи потерявшимся людям

Wildberries планирует с 2027 года расширить проект «Островок безопасности» за пределы столичного региона. Сейчас за помощью можно обратиться более чем в 3 тыс. фирменных пунктов выдачи, а до конца 2026 года к проекту начнут подключать партнерские ПВЗ.

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) планирует с 2027 года открывать точки помощи потерявшимся людям в пунктах выдачи Wildberries в других регионах России. Сейчас к проекту подключены более 3 тыс. фирменных ПВЗ в столичном регионе. Об этом сообщила руководитель социального направления департамента устойчивого развития RWB Елизавета Рогожникова на XII Межрегиональном форуме «ЛизаАлерт».

Сотрудники участвующих в проекте пунктов выдачи прошли специальное обучение. Если в ПВЗ обратится потерявшийся ребенок или взрослый, который не может сориентироваться, сотрудник свяжется с линией реагирования Центра поиска пропавших людей.

«До конца текущего года мы намерены присоединять к проекту и наши партнерские пункты выдачи заказов. <...> Со следующего года мы рассчитываем постепенно выходить и в другие регионы», — сказала Елизавета Рогожникова.

Проект «Островок безопасности» заработал в пунктах выдачи Wildberries 23 сентября 2026 года. Компания развивает его вместе с Центром поиска пропавших людей при поддержке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».