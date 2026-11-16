На шести пунктах пропуска сократят время прохождения границы до 10 минут

Эксперимент начнется в 2027 году. Один пункт уже модернизирован, еще пять обновят до конца года.

Время прохождения границы планируют сократить до 10 минут на шести пунктах пропуска, сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Проект постановления о проведении эксперимента уже подготовлен.

«Эксперимент начнется с 2027 года, проект постановления уже подготовлен. Эксперимент будет осуществляться на шести пунктах пропуска, один уже полноценно для этого модернизирован, пять еще будут модернизированы до конца года», — сказал Дмитрий Ядров.

Сейчас 75% пунктов пропуска на государственной границе приведены в нормативное состояние. До 2030 года планируется модернизировать еще 63 погранперехода.

С 2020 года пропускная способность погранпереходов для грузового транспорта выросла почти в 1,7 раза. В 2026 году завершены работы на шести пунктах, в том числе на границах с Китаем и КНДР.