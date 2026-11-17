В перечень доступных активов вошли Bitcoin, Ethereum Ether и USD Tether. Лимит покупок через одного посредника составит 300 тыс. рублей в год.

С 17 ноября 2027 года биржи вправе допускать Bitcoin, Ethereum Ether и USD Tether к публичному обращению, следует из указания Банка России. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать их через брокеров, управляющих и криптообменники на биржевом и внебиржевом рынках.

Перед сделкой все инвесторы независимо от статуса должны пройти обязательное тестирование и ознакомиться с рисками. Для квалифицированных инвесторов ограничений по видам криптоактивов и сумме операций не предусмотрено.

Т-банк готовит инфраструктуру криптообменника и цифрового депозитария, но ждет рыночного стандарта тестирования.

«Как только Банк России опубликует его на официальном сайте, мы готовы к запуску внешних операций», — сообщил руководитель отдела развития блокчейн-технологий Т-банка Александр Кретов. Доступ к сервису будут открывать поэтапно, начиная с наиболее активных клиентов.

ВТБ тестирует операции в приложении «ВТБ мои инвестиции» и после выхода оставшихся нормативных актов планирует открыть торги квалифицированным инвесторам. В октябре ЦБ включил ВТБ в реестр цифровых депозитариев и организаций, которые обменивают цифровые валюты. ФГ «Финам» пока анализирует проект.