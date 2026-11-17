Незапланированные покупки со скидками могут оставить без денег на обязательные расходы. Перед распродажей следует установить лимит и учитывать полную стоимость товара.

Расходы на сезонных распродажах лучше планировать заранее и распределять между одеждой, техникой, товарами для дома и подарками, заявила эксперт Софья Казакова. Оплата покупок из общего бюджета без учета других потребностей может привести к финансовым трудностям.

«Скидка 50% не всегда означает, что товар действительно стоит своих денег», — отметила Казакова. Перед покупкой она советует оценить потребность в товаре и разделить его стоимость на предполагаемое количество использований. Это поможет определить реальную пользу вещи, а не ориентироваться только на размер скидки.

При расчете расходов нужно учитывать доставку, сборку, дополнительные услуги, гарантийное обслуживание и возврат. Если покупка не была запланирована, эксперт рекомендует взять паузу на один-два дня, сравнить цены в других магазинах и изучить отзывы.

Дорогой товар можно приобрести в кредит, но перед оформлением необходимо проверить полную стоимость кредита, срок, процентную ставку и итоговую переплату. Ориентироваться только на размер ежемесячного платежа не следует.