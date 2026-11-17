Фракция «Справедливая Россия» считает, что подорожание сладких наборов и детских представлений может быть связано с ограничением конкуренции.

Обоснованность роста цен на новогодние подарки и представления для детей предложили проверить Федеральной антимонопольной службе, сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Обращение направлено главе ФАС Максиму Шаскольскому.

«Подобное подорожание может свидетельствовать о махинациях, которые мешают рыночной конкуренции и ведут к сознательному завышению стоимости товаров и услуг», — заявил Сергей Миронов.

По словам депутата, в этом сезоне сладкие новогодние наборы подорожали на 15–25% по сравнению с 2023 годом. Эксперты связывают рост цен в том числе с увеличением стоимости какао-бобов, однако фракция просит отдельно оценить повышение цен в период массового предпраздничного спроса.