Особый порядок расчета пеней для организаций хотят продлить. Поправки распространяются на просрочку по налогам и страховым взносам.

Срок действия особых правил начисления пеней планируют продлить. Такие поправки внесли в законопроект № 617-9, подготовленный ко второму чтению в Госдуме.

Порядок расчета установлен пунктом 5.1 статьи 75 НК. В первые 30 календарных дней просрочки ставка для организаций составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ, с 31-го по 90-й день включительно — 1/150 ключевой ставки.

Начиная с 91-го дня просрочки ставка снова снижается до 1/300 ключевой ставки ЦБ. Эти нормы действуют по 31 декабря 2026 года.

Таким образом, бизнесу планируют сохранить двукратное уменьшение ставки пеней после 90 дней неуплаты.