В ноябре «Клерк» проводит акцию для бухгалтеров: при покупке годовой подписки пользователи получают дополнительные 6 месяцев доступа бесплатно.

Предложение действует на три продукта:

Клерк.Школа — онлайн-курсы, вебинары и обучение по бухгалтерскому учету, налогам, кадровому делу и 1С.

Клерк.Система — правовая база, готовые решения, проверка контрагентов, ИИ-консультант и инструменты для работы бухгалтера.

Система + Школа — объединенный доступ к профессиональным сервисам и обучению.

Таким образом, вместо 12 месяцев пользователь получает 18 месяцев подписки.

Стоимость Клерк.Школы по акции — 19 900 рублей за 18 месяцев (около 1 106 рублей в месяц).

Чтобы воспользоваться предложением, нужно выбрать годовую подписку на сайте «Клерка» и указать тариф «12 + 6».

Акция действует до 22 ноября 2026 года включительно.

Предложение не распространяется на месячные и полугодовые тарифы, а также подписку «Клерк.Премиум».

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