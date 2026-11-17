Предложение действует на три продукта:
Клерк.Школа — онлайн-курсы, вебинары и обучение по бухгалтерскому учету, налогам, кадровому делу и 1С.
Клерк.Система — правовая база, готовые решения, проверка контрагентов, ИИ-консультант и инструменты для работы бухгалтера.
Система + Школа — объединенный доступ к профессиональным сервисам и обучению.
Таким образом, вместо 12 месяцев пользователь получает 18 месяцев подписки.
Стоимость Клерк.Школы по акции — 19 900 рублей за 18 месяцев (около 1 106 рублей в месяц).
Чтобы воспользоваться предложением, нужно выбрать годовую подписку на сайте «Клерка» и указать тариф «12 + 6».
Акция действует до 22 ноября 2026 года включительно.
Предложение не распространяется на месячные и полугодовые тарифы, а также подписку «Клерк.Премиум».