Цены на продукты в России в целом растут медленнее общей инфляции. При этом отдельные категории товаров требуют повышенного внимания, отметили в Минсельхозе.

Рост цен на продукты в России в целом остается ниже общего уровня инфляции. На стоимость продовольствия влияют рост себестоимости производства, удорожание доставки и ситуация на внешних рынках. Об этом Минсельхоз сообщил по итогам совещания по ценам на продовольствие.

Чтобы сгладить колебания цен, участники совещания предложили производителям и торговым сетям чаще заключать прямые долгосрочные договоры.

Минсельхоз продолжает следить за запасами продовольствия и закупочными ценами. В сообщении ведомство не уточнило, какие категории продуктов требуют повышенного внимания.