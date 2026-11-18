Ожидания предприятий улучшились четвертый месяц подряд, но оценки текущего спроса и выпуска снизились. Компании также уменьшили прогноз роста отпускных цен на ближайшие три месяца.

Сводный индикатор бизнес-климата в ноябре 2026 года вырос с 1 до 1,1 пункта, следует из мониторинга Банка России. ЦБ опросил с 1 по 11 ноября 13 тыс. нефинансовых предприятий. Оценка текущих условий снизилась с минус 5,9 до минус 6,4 пункта, а ожиданий на следующие три месяца — выросла с 8,1 до 9 пунктов.

Баланс оценок фактического спроса опустился с минус 6,4 до минус 7,2 пункта. Отрицательное значение означает, что сообщений о сокращении продаж было больше, чем об их росте. Сводный промышленный индикатор снизился с 2,5 до 0,9 пункта, в том числе в добыче — с 0,4 до минус 1,5 пункта.

Баланс фактического роста отпускных цен увеличился с 13,7 до 14,7 пункта. Рост ускорился в электроэнергетике, водоснабжении, транспортировке и хранении, а в сельском хозяйстве цены снижались шестой месяц подряд.

Средний ожидаемый прирост отпускных цен на ближайшие три месяца уменьшился с 6% до 4,5% в годовом выражении. На горизонте 12 месяцев компании в среднем ожидают повышения собственных цен на 4,2%: от 1,8% в добыче до 6,1% в розничной торговле.