Организация или ИП должны три года платить налог по прежней ставке, если в новом регионе ставка УСН ниже. Фиктивный переезд также может привести к доначислениям и уголовному делу.

Пониженную ставку УСН нельзя применять в течение трех лет после регистрации в новом регионе. Если ставка там ниже, чем по прежнему месту нахождения или жительства, налог придется рассчитывать по прежней, более высокой ставке. Эта норма действует с 2025 года.

Фиктивной миграцией налоговики считают переезд компании или ИП исключительно ради льгот, если деятельность фактически продолжается в прежнем регионе. На это могут указывать отсутствие сотрудников, контрагентов и кассовой техники по новому адресу. Об этом сказано на сайте ФНС.

Уменьшать налоговую базу или сумму налога за счет искажения сведений о хозяйственной деятельности запрещает пункт 1 статьи 54.1 НК. Фиктивная регистрация также включает регистрацию на основании заведомо недостоверных сведений или без намерения проживать в помещении.

Если сумма доначисленных налогов, сборов и взносов за три финансовых года подряд превысит 2,7 млн рублей, это может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 198 УК.