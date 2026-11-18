ФНС рассказала, какая ошибка в заявлении может сорвать регистрацию бизнеса
Адрес в заявлении должен соответствовать государственному адресному реестру. Бесплатно проверить сведения можно через ФИАС на сайте ФНС.
Свыше 10% отказов в государственной регистрации связаны с ошибками в адресе. Налоговая служба рекомендует сверять этот реквизит до подачи документов.
Адрес должен соответствовать сведениям государственного адресного реестра. Доступ к ним предоставляет Федеральная информационная адресная система — ФИАС.
Проверить адрес нужно при заполнении заявления о регистрации ИП по форме Р21001, заявления о создании юрлица по форме Р11001 и заявления об изменениях в учредительном документе и ЕГРЮЛ по форме Р13014. Большинство регистрационных форм и требования к их оформлению утверждены приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.
Предварительная проверка адреса через ФИАС доступна бесплатно на сайте налоговой службы. Корректное указание адреса обязательно для успешной государственной регистрации.
Все тонкости управления финансовыми потоками, построения моделей и оценки бизнеса мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: курс для бухгалтера и руководителя». Вы научитесь прогнозировать прибыль, рассчитывать юнит-экономику, оборотный капитал, использовать Power BI и нейросети для предиктивной аналитики. Цена прямо сейчас: всего 12 225 ₽ вместо 44 900 ₽. После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Сделайте шаг от классического учета к роли финансового директора, пока цена не выросла.