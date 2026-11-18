Адрес в заявлении должен соответствовать государственному адресному реестру. Бесплатно проверить сведения можно через ФИАС на сайте ФНС.

Свыше 10% отказов в государственной регистрации связаны с ошибками в адресе. Налоговая служба рекомендует сверять этот реквизит до подачи документов.

Адрес должен соответствовать сведениям государственного адресного реестра. Доступ к ним предоставляет Федеральная информационная адресная система — ФИАС.

Проверить адрес нужно при заполнении заявления о регистрации ИП по форме Р21001, заявления о создании юрлица по форме Р11001 и заявления об изменениях в учредительном документе и ЕГРЮЛ по форме Р13014. Большинство регистрационных форм и требования к их оформлению утверждены приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Предварительная проверка адреса через ФИАС доступна бесплатно на сайте налоговой службы. Корректное указание адреса обязательно для успешной государственной регистрации.