Клерк.Школы предлагают бесплатно проверить знания по бухгалтерскому учёту, строительству, финансовому управлению и налогообложению IT-компаний. Четыре интерактивных тренажёра доступны без регистрации и оформления подписки.

Всего в каталоге Клерк.Школы представлено 22 тренажёра по бухгалтерии, налогам, зарплате и кадрам, финансам, строительству, IT, 1С и внешнеэкономической деятельности.

В отличие от обычных тестов, тренажёры предлагают практические задания на основе профессиональных рабочих ситуаций. Участникам предстоит применять знания, анализировать операции, разбираться в налогообложении и принимать решения.

Бесплатно доступны четыре тренажёра:

Тренажёры будут полезны начинающим и практикующим бухгалтерам, финансистам, руководителям и специалистам, которые хотят оценить свои знания и определить направления для профессионального развития.

После выполнения заданий можно выбрать соответствующий образовательный курс. Например, изучить бухгалтерский учёт с нуля, углубить знания по налогообложению IT-компаний, освоить отраслевую специфику строительства или перейти от бухгалтерского учёта к финансовому управлению.

Для дальнейшего обучения Клерк.Школы предлагают подписку, которая включает более 80 онлайн-курсов по бухгалтерии, налогам, кадрам, финансам и 1С, обновление учебных программ, встречи с экспертами и сертификаты после прохождения курсов.

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