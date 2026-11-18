Органы пенсионного обеспечения должны будут индексировать страховую пенсию и выплаты к ней, если пенсионер не получил деньги вовремя и взыскал их через суд.

Госдума в третьем чтении одобрила обязательную индексацию невыплаченной страховой пенсии. Правительственный законопроект вносит изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях».

Органы пенсионного обеспечения должны будут пересчитывать и выплачивать суммы, которые пенсионер не получил за прошлые периоды. Это касается в том числе фиксированной выплаты к страховой пенсии. Основанием станет решение суда.

Индексацию будут проводить с первого дня после окончания месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в силу. Такой порядок применят, если для назначения или перерасчета пенсии не нужно дополнительно устанавливать факты, которых нет у пенсионного органа и которые нельзя оперативно получить через межведомственное взаимодействие.