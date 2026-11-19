Рособрнадзор и Минцифры прорабатывают ограничения для таких устройств. Инициатива связана в том числе с их использованием для списывания на экзаменах.

Запрет на продажу микронаушников через маркетплейсы обсуждают Рособрнадзор и Минцифры, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Общественного совета при ведомстве.

«Мы отрабатываем, чтобы по аналогии с рядом устройств был запрет на продажу таких устройств на маркетплейсах. Никакой пользы это оборудование ни в одной законной сфере жизнедеятельности не приносит», — заявил Музаев.

Системные меры против списывания уже дают результат, отметил глава Рособрнадзора. Ежегодно с экзаменов удаляют около 1 тыс. человек, которые пытаются использовать запрещенные средства связи.