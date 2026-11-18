Запрет будет действовать с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Под него также попадут жидкости для электронных систем доставки никотина.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем, окончательном, чтении одобрило полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Ограничение будет действовать на всей территории города в течение пяти лет.

Аналогичный закон приняла Ленинградская область. Регионы синхронизировали решения, чтобы продавцы не могли использовать административную границу для обхода запрета.

«Мы заранее договорились синхронизировать законодательные решения, чтобы административная граница не стала лазейкой для продавцов», — сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

По его словам, после принятия закона основное внимание будет уделено контролю за соблюдением новых требований.

В Петербурге работают 615 специализированных точек по продаже вейпов, ранее сообщил депутат городского парламента Денис Четырбок со ссылкой на комитет по промышленной политике. Еще около 2,4 тыс. торговых точек продают как табачную продукцию, так и электронные устройства.