Тестирование операций без доступа к интернету запланировано на ноябрь 2027 года. Для расчетов участники пилота смогут открыть отдельный офлайн-кошелек.

Операции с цифровым рублем без подключения к интернету протестируют в ноябре 2027 года, следует из материалов Банка России. Платежи можно будет проводить, когда связи нет одновременно у продавца и покупателя.

«Участники пилота смогут открыть в приложении банка отдельный офлайн-кошелек и в дальнейшем расплачиваться при отсутствии связи», — сказано в материалах регулятора.

Кроме того, на платформе цифрового рубля появятся новые виды смарт-контрактов. Расчеты по ним будут проходить автоматически после выполнения условий, которые стороны заранее закрепили в договоре.